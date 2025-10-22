"Avanti così, abbiamo obiettivi ambiziosi". Patron Brunori riscalda il cuore rossonero

Ha riscosso unanimi apprezzamenti tra i tifosi l’intervento del "patron" della Lucchese Matteo Brunori nel corso della trasmissione "curva ovest", perché non ha fatto i proclami sentiti e risentiti nel corso degli ultimi anni sul presente e sul futuro della società, ma è stato chiaro sul progetto sportivo che ha in mente, cioè cose che si possono realizzare. Questi i punti salienti toccati da Brunori. Problema stadio ed impianti sportivi in genere: "Ritengo inutile il fossato davanti alla curva ovest. Tirerei giù le curve, vorrei creare spazi funzionali alla prima squadra. Mi sono meravigliato che nessuno abbia mai investito sulla creazione di un centro sportivo; noi abbiamo già vagliato alcuni siti dove potrebbe sorgere".

Poi sulla squadra: "Per quanto riguarda la squadra, sono soddisfatto, non è ancora il momento di tirare le somme. Siamo comunque sempre sul mercato. Nella squadra i premi sono divisi fra tutti; non ci sono individualità. Abbiamo ambizione, certo. Abbiamo un progetto serio ma, ripeto, le strutture ed il centro sportivo sono fondamentali. Ho scelto questo mister e questo direttore generale perché hanno la mia stessa visione di calcio. Di Sergio Pirozzi ammiro anche il fatto che sia un buon padre di famiglia".

Ed ora le notizie dal campo. La squadra ha ripreso, ieri pomeriggio, la preparazione in vista della gara di sabato a San Giuliano Teme (calcio di inizio ore 15) contro una formazione già incontrata e battuta in Coppa, ma assolutamente da rispettare, anche se la sua classifica è abbastanza precaria. Mentre per rivedere in campo Palma e soprattutto Sansaro bisognerà aspettare dopo il turno di riposo previsto per il 2 novembre, lo staff medico è concentrato sulle condizioni fisiche del laterale sinistro Mauro, uscito per infortunio contro il Castelnuovo. Se l’ex del Monterotondo non dovesse aver recuperato al cento per cento, i due terzini dovrebbero essere Venanzi e Lorenzini. L’incertezza maggiore riguarderà la composizione del tridente offensivo, dove il solo Riad sembra, al momento, un punto di forza inamovibile. Per quanto riguarda i due esterni, se la giocheranno Caggianese e Maggiari, a meno che Pirozzi non riproponga Piazze come ha fatto contro il Castelnuovo, inserendo uno tra Galotti e Ragghianti al centro. Data la vicinanza, è probabile il solito massiccio esodo dei tifosi rossoneri. Come dire, insomma, che la giocherà in casa. Infine, nella classifica dei marcatori, che vede al momento in testa Galligani del Viareggio con 4 centri, salgono Riad e Bartolotta con 2 reti, mentre il miglior realizzatore del San Giuliano è di Paola con 3 gol.

Emiliano Pellegrini