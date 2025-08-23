Sentite Paltrinieri: "Avanti fino a Los Angeles"

Carpi (Mo), 23 agosto 2025 – “Sai, a volte mi capita di parlarne con un amico carissimo come Gimbo Tamberi. Riusciremo a capire quando sarà il momento di smettere, prima di diventare patetici?…”

Per ora direi che il problema non si pone. Gregorio Paltrinieri, classe 1994, emiliano doc, è uno dei più grandi Campioni nella storia d’Italia. Nuotando, ha collezionato un oro, due argenti e due bronzi alle Olimpiadi. Più nove titoli iridati e diciassette titoli europei. E mica è finita qui, ci mancherebbe.

“Agli ultimi mondiali di fondo sono salito tre volte sul podio – racconta Greg –. Non ho vinto e un po’ mi scoccia, ma è stato giusto così”.

Dopo sei anche finito all’ospedale.

“Sì, mi hanno operato a Sassuolo, a un gomito e a un dito. Se non altro così ho trovato il modo di stare lontano dall’acqua, anche se le vacanze le ho trascorse tra Catania e le Eolie”.

Ma ci tornerai presto, in acqua.

“Assolutamente. A novembre dovrei essere pronto per una tappa di Coppa del Mondo di fondo, debbo sperimentare una nuova strategia di gara. La voglia di competere me la sento ancora addosso”.

Niente pensieri di ritiro.

“No, no. Ho già in mente i Giochi di Los Angeles”.

Proprio come Gimbo Tamberi.

“Non ho, non abbiamo la nausea degli allenamenti. Dovrai sopportarmi ancora per parecchio”.

Volentieri. A proposito di veterani dell’agonismo, so che sei un patito di Formula Uno. Che effetto ti fa la crisi di Lewis Hamilton?

“Io sto con il baronetto”.

In che senso?

“Viene criticato troppo. Per lui la Ferrari è una esperienza nuova, ha trovato una macchina non irresistibile, per usare un eufemismo. Però non credo abbia disimparato a guidare”.

Magari questa è solidarietà tra vecchi eroi…

“Sono sempre stato un tifoso di Lewis. Anche le dichiarazioni che ha fatto in pubblico a me sono piaciute. Sta cercando di stimolare se stesso e la Scuderia”.

Quali altri sport segui, oltre alla F1?

“Beh, per ragioni sentimentali ovviamente la scherma. Rossella Fiamingo, la mia compagna, con la spada non è male…”

Facciamo che è una fuoriclasse .

“Giusto, lei a Parigi ha vinto l’oro nella prova a squadre e io no”.

Quando vi sposate?

“Accontentati di sapere che un giorno accadrà, anche se prima dovrò informare i miei genitori, eh”.

Va bene. Tifi sempre Juventus?

“Sì ma con moderazione, il calcio non mi entusiasma. Preferisco il basket. Vado matto per New York nella NBA. Ma il mio idolo è Kevin Durant, adesso sta a Houston, ha vinto quattro volte l’Olimpiade con il Dream Team…”

Magari vi ritrovate assieme a Los Angeles fra tre anni.

“Ah, in gara in mezzo all’Oceano Pacifico io ci sarò di sicuro”.

Nella 10 chilometri.

“È l’unica prova di fondo inserita nel programma dei Giochi”.

Quindi hai deciso: in futuro solo mare, niente più piscina.

“Aspetta un attimo”.

Anche due.

“Allora, ormai la mia priorità è il fondo. L’ho detto dopo Parigi, dove pure a medaglia ci sono andato in vasca e non in mezzo alla Senna. Però debbo farti una confessione”.

Sentiamo.

“Quest’anno, finite le mie gare nella baia di Singapore, sono tornato a casa con il mio dito rotto e i mondiali in piscina li ho guardati dal divano, in televisione. E…”

E?

“Mi è venuta una botta di nostalgia”.

Sul serio?

“Sul serio, ma razionalmente la scelta è fatta”.

Mare?

“Mare, sì”.

Come giudichi il rendimento dí azzurre e azzurre ai Mondiali in vasca?

“È stata una bella spedizione. Mi sono esaltato per la vittoria di Cerasuolo nei 50 rana. Lui è più giovane di me ma siamo molto legati, viene da Imola, quasi quasi ci parliamo in dialetto! È un ragazzo che regalerà ancora emozioni e non sarà l’unico, abbiamo una Nazionale molto competitiva”.

Senti, torniamo al mare: cosa devi fare per prendere l’oro nel Pacifico, tra tre anni al largo di Los Angeles?

“Debbo trovare un antidoto contro la Kryptonite”.

Quella cosa che toglieva i poteri a Superman?

“Quella. La mia Kryptonite si chiama Wellbrock”.

Il tedesco.

“Lui. Onestamente quando sta al top è più forte di me. Anche se non mi stacca, in un arrivo allo sprint mi batte. Però…”

Però?

“Io sono più costante. A volte Wellbrock accusa dei passaggi a vuoto”.

Insomma Greg, mai dire mai.

“Non con me, non fin quando avrò voglia di provarci”.