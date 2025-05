Avellino batte Perugia 3-1: biancorossi appesi a un filo per la salvezza

AVELLINO

Il Perugia esce sconfitto 3-1 dalla sfida contro l’Avellino e resta appeso ad un filo. Dovrà aspettare l’ultima giornata per ottenere il traguardo della salvezza. Contro il Benevento infatti, ormai privo di obiettivi, servirà una vittoria per non dipendere dai risultati di Bari e Crotone.

La gara viene sbloccata da De Michele poco prima della mezz’ora di gioco. Il raddoppio degli irpini dopo pochi secondi della ripresa con Baldari. Casagrande accorcia le distanze per i biancorossi ma Antoci chiude i conti. Nel finale Perugia che rimane in nove per i rossi a Panaro (doppio giallo) e Calzoni mentre per l’Avellino viene espulso Aloisi. In classifica, Perugia che rimane a quota 29, seguito da Bari (28), Crotone (27) e Monopoli (25). L’ultima giornata di campionato si giocherà sabato prossimo, con i biancorossi che attendono in casa il Benevento.

AVELLINO: Pizzella, Aloisi, Beruschi, Arzillo (18′ st Diagne), Dachille, Zeqiraj, Giunto (39′ st Vignoli), Amiranda, Campanile (18′ st Antoci), De Michele (39′ st De Salvo), Baldari (12′ st D’Onofrio). A disp.: Pezzella, Manzo, Garofalo, Fiorletta, Lanzone, Della Porta, Piscopo. All. Cristian Galliano

PERUGIA: Yimga, Bussotti (12′ st Calzoni), Belloni (19′ st Barberini), Ambrogi (39′ st Pirani), Panaro, Giorgetti (1′ st Brunori), Dottori (31′ st Perugini), Agosti, Casagrande, Polizzi, Berta. A disp.: Belia, Bellali, Cottini, Karafili, Napolano. All. Juan Moll Moll

RETI: 28′ pt De Michele, 1′ st Baldari, 14′ st Casagrande (P), 21′ st Antoci

NOTE: espulsi al 34′ st Panaro (P) per doppia ammonizione, al 46′ st Calzoni (P) per fallo da tergo, al 48′ st Aloisi (A) per doppia ammonizione. Ammoniti Aloisi, Miranda, Antoci, Giorgetti, Panaro.