Bagnaia e Marquez pronti alla sfida nel GP di Spagna: qualifiche e Sprint Race decisive

C’è sempre e comunque Marquez (un Marquez, ovvero Alex) lassù. Ma Bagnaia ha lanciato segnali importanti, molto importanti, nella direzione del Gp di Spagna, al termine delle pre-qualifiche di ieri.

Pecco ha segnato il secondo tempo, quindi alle spalle della Ducati del team Gresini di Alex – imprendibile anche dopo una brutta caduta – e davanti all’altra Desmo ’satellite’, quella di Morbidelli (Pertamina-Vr46, ovvero il team di Valentino).

Bene: è l’altro Marquez (ovvero Marc) dove è andato a cacciarsi? Ha chiuso con il quarto tempo e quindi un gradino sotto il podio virtuale, ma questo non deve ingannare nessuno. Marquez, ieri, ha giocato a nascondino. Ha firmato un paio di giri da pole, poi – complice anche una caduta-non caduta (ovvero un traballone della sua Ducati) – ha visto sfilarsi davanti il fratello, Pecco e quindi Morbido.

La battaglia, la sua battaglia, Marc la inizierà oggi, con le qualifiche (obiettivo la pole) e poi la Sprint Race. Bagnaia però è pronto, continua ad registrare buone sensazioni e si ricorda bene che Jerez è una delle sue piste preferite.

"Comunque non sono contentissimo – l’analisi di Bagnaia –. Diciamo che il feeling con la nuova moto sta arrivando ma ancora non è perfetto. Detto questo sono stato comunque veloce e questo mi fa avere buoni pensieri in visto della Sprint e della gara".

Pecco rivede i suoi giri sulla pista di Jerez e rivede anche quelli di Marquez. Il duello, insomma si farà e si accenderà sicuramente nella giornata oggi, fermo restando che fra i protagonisti ci saranno di sicuro anche Alex Marquez ("il braccio dopo la caduta mi fa male, ma me la giocherò") e Franco Morbidelli.

Infine grande attenzione a Quartararo. Il francese ha tenuto tempo e passo delle Ducati (quinto tempo di giornata con la sua Yamaha) e punta ad essere uno dei protagonisti del fine settimana spagnolo.

Il programma. Oggi: qualifiche MotoGp alle ore 10.50 e Sprint Race alle 15.

Domani le gare: Moto3 ore 11; Moto2 ore 12.15; MotoGp ore 14. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.