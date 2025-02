Barontini torna in pista. Festival azzurro in Francia

Ritorno in gara per Simone Barontini. Oggi vorrà essere protagonista sulla pista francese di Liévin, nella serata di gare che vedrà un’ampia presenza italiana al meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais. Insomma si preannuncia un festival azzurro in uno dei principali eventi mondiali dell’inverno.

Ci saranno tra gli altri Nadia Battocletti nel meeting Gold del World Indoor Tour e Leonardo Fabbri e negli 800 metri due italiani: oltre a Barontini anche Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) che ha già debuttato nella specialità con il promettente esordio di 1:45.35 a Ostrava. All’esordio del 2025 negli 800, visto che nei giorni scorsi è stato fermato dall’influenza, invece Simone Barontini (Fiamme Azzurre).

In precedenza il mezzofondista azzurro aveva partecipato solo a un 400 metri, peraltro vinto, ad Ancona. Quella odierna sarà una una gara (800 metri) che vedrà molti big al via tra i quali il campione del mondo indoor Bryce Hoppel (Usa). Un meeting che vedrà le prime competizioni dalle 17:35 per chiudere il programma alle ore 22:40 con tanto di diretta tivù su Sky Sport Arena dalle 20.45 alle 22.45.

Per Barontini - che sembra essersi ripreso discretamente bene dalla febbre - sarà la rifinitura prima dei campionati italiani indoor in programma a fine mese ad Ancona. Poi disputerà il meeting Gold di Madrid e gli Europei. Sedici gli atleti impegnati oggi negli 800 metri (due partenze): oltre a Hoppel attesi protagonisti Crestan, Tecuceanu, Meziane e Moula.