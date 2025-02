Bartoccini, sale l’attesa per lo scontro-salvezza. Domani sera al PalaBarton arriva Firenze

Sale l’attesa. Per le Black Angels si avvicina l’importantissimo match casalingo contro Il Bisonte Firenze. Uno scontro salvezza in piena regola: le Black Angels, con 16 punti, occupano il terz’ultimo posto in coabitazione con Roma, mentre Firenze è appena una lunghezza sotto occupando così la penultima casella della classifica. L’appuntamento è domani alle 20.30 e il tecnico Andrea Giovi chiede davvero una grande partecipazione sugli spalti.

"Spero davvero in una risposta importante da parte del pubblico, visto che è una grande occasione dal punto di vista sportivo – afferma Giovi all’antivigilia –. Si tratta di una sfida salvezza e spero che la gente possa accorrere numerosa al PalaBarton per sostenere le ragazze. Vincendo possiamo fare un passo importante verso la salvezza, ma è una partita che va affrontata con la giusta consapevolezza. Anche se dovesse andare male, non ci sarebbe precluso nulla. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo ciò che abbiamo preparato molto bene in questi giorni. Questa partita va interpretata nella maniera giusta, non dobbiamo andare fuori giri o essere troppo ansiosi. Serve una gestione psicologica di un certo tipo, senza partire con troppa ansia del risultato".

Sull’avversario, reduce da sette sconfitte e da un avvicendamento in panchina, col vice di coach Bendandi, Federico Chiavegatti, che è andato a sostituirlo nel ruolo di prima guida, il tecnico delle Black Angels spiega: "Firenze è un avversario che va tenuto in considerazione e rispettato. Vengono anche loro a giocarsi una partita importante. Rispetto all’andata hanno inserito una nuova centrale (Baijens, ndr) e hanno cambiato un po’ il gioco. La partita è comunque apertissima a qualsiasi risultato".

L’attesa è carica di fiducia, non mancano certo le buone intenzioni, con la speranza che l’appello dell’allenatore perugino possa essere realizzato riempendo gli spalti dell’impianto di Pian di Massiano per spingere Nemeth e compagne al successo.