Baseball. Bene i draghetti dell’Under 12. Prova di maturità a Motefiascone

Week end ricco di soddisfazione per i giovani talenti del DRK Baseball Capannori, che si sono fatti valere al prestigioso Torneo Paoletti, che si è svolto a Montefiascone. La squadra Under 12 capannorese, in attesa di giocare il tutto per tutto per le fasi finali dello scudetto questo fine settimana a Capannori, ha dimostrato grande cuore vincendo 4 incontri su 4 nei preliminari e cedendo in finale 5 a 4 contro di un San Lazzaro Bologna molto forte.

I Draghetti hanno affrontato con grinta e determinazione ogni partita, superando avversari importanti e mostrando un miglioramento costante e visibile giorno dopo giorno. Le loro prestazioni, caratterizzate da ottime giocate difensive e valide decisive, hanno entusiasmato il pubblico e gli stessi organizzatori, che hanno riconosciuto il valore e il potenziale di questa squadra.

"Siamo incredibilmente orgogliosi dei nostri ragazzi – dichiara il presidente del DRK Baseball Capannori Giancarlo Mannini – che hanno dimostrato un’applicazione, una passione e uno spirito di squadra fuori dal comune. Per noi non è importante solo il risultato finale, ma soprattutto il percorso di crescita che hanno fatto in questi anni. Hanno giocato con il cuore e questo è ciò che conta di più. Abbiamo una squadra, dei genitori e tecnici e dirigenti fantastici".

L’esperienza a Montefiascone non è stata solo una sfida sportiva, ma anche un’importante banco di prova in occasione del primo concentramento dei playoff scudetto: sabato 6 Settembre, infatti, sul campo di Carraia si sfideranno Falcon Torre Pedrer (Rimini) Cupramontana Baseball e i nostri DRK Capannori Baseball.

B.D.C.