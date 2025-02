Baseball, l’ex numero 1 dell’UnipolSai è stato eletto a Zagabria. Bissa va al ’parlamento europeo’: "Orgoglioso e voglioso di iniziare»

Prima presidente della Fortitudo UnipolSai, poi numero due della Fibs, la federazione italiana del batti e corri e oggi membro del ‘parlamento europeo’ del baseball. Stiamo parlando di Pierluigi Bissa, che il mese scorso si è dimesso dal ruolo di presidente della Fortitudo – a fine marzo la società dovrebbe indicare il nuovo numero uno, dopo le operazioni di consiglio e bilancio –, ma resta comunque come consigliere nel mondo dell’Aquila.

Pierluigi Bissa è stato eletto come ‘Member-At-Large’ in quota Baseball nel nuovo Executive Board, che sarà guidato dal confermato presidente Kruno Karin.

Congresso a Zagabria (Croazia), dove Bissa ha superato – 38 preferenze contro 26 – Remigijus Kuodis, segretario generale della federazione baseball lituana.

"Sono orgoglioso – dice Pierluigi Bissa – del risultato raggiunto dalla nostra federazione e ringrazio il presidente e i consiglieri federali che hanno riposto la loro fiducia su di me. Questo rappresenta un punto di ripartenza fondamentale per avere ancora più peso a livello internazionale. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con l’intero Board".

Con Bissa, in Croazia (soddisfatto il numero uno della Fibs, Marco Mazzieri), sono stati eletti sempre come Member-At-Large Baseball Elliot Fleys (Francia) e Jordi Vallès Mestres (Spagna). Per il softball sono stati indicati Cornelia Chwojka (Austria), Mette Nissen Jakobsen (Danimarca) e Kristian Palvia (Svezia).