Baseball. Papalini, che festa per la serie A2. Capitan Albertoni: "Grazie ai tifosi»

"Una festa per la promozione in Serie A Silver indimenticabile, che ha celebrato non solo la vittoria sul campo ma anche lo spirito di una squadra e di un club che ha voluto fortemente tornare nel baseball che conta. Ora l’obiettivo è prepararsi al meglio per la serie A del 2026. Con una squadra e un tifo del genere credo che il Pesaro Baseball abbia tutte le carte in regola per affrontare questa nuova affascinante sfida". Parole, quelle del capitano della Papalini Diego Albertoni in merito alla festa promozione, che testimoniano le ambiziose volontà di una società, quella del baseball pesarese, che dopo aver visto fermarsi alla stagione 2018-2019 il suo percorso in A2 a suon di programmazione e sani principi è riuscita a tornarci. Allo stadio Norberto Crinelli la squadra reduce dalla recente vittoria della serie B ha sfidato le "vecchie glorie". Nella cerimonia di premiazione, il presidente Cristiano Crinelli dopo i dovuti ringraziamenti a squadra, staff tecnico e sponsor, si è poi già proiettato verso il futuro dichiarando la volontà di investire su nuovi innesti da integrare ad un gruppo già ben collaudato così da poter difendere con onore la categoria appena conquistata.

Lorenzo Mazzanti