Basket Al palazzetto decolla la Coppa Carnevale. L’Audax protagonista con tre formazioni. Le gare in programma

Inizia domenica al palazzetto di Avenza (una delle undici sedi che la ospitano) la quarta edizione della “Coppa Carnevale“, la tre giorni di basket organizzata da “tuttotornei.com“. E con la collaborazione di Audax Carrara (presente con l’Under 17 di Paolo Gallerini (nella foto), l’Under 15 di Emanuele Barcellone e l’Under 14 di Andrea Zanetti), sono venti le gare in calendario in via Giovan Pietro.

Domenica: Ltmb (Francia)-Audax (Under 17, ore 9.15), Grugliasco A (Torino)-Audax (under 17, ore 10.30), Viareggio-Grugliasco A (Under 17, ore 11.45); Ventimiglia (Imperia)-Audax (Under 14, ore 14), Audax-Bra (Cuneo) (Under 15, ore 15), Ltmb-Castegnato (Brescia) (Under 17, ore 16.15), Tam Tam Torino-Audax (Under 15, ore 17.30).

Lunedì: Ventimiglia-Libertas Gonars (Udine) (Under 14, ore 9), Tam Tam Torino-Bra (Under 15, ore 10.15), Grugliasco A-Castegnato (Under 17, ore 11.30), Gonars-Audax (Under 14, ore 14), Grugliasco B-Audax (Under 14, ore 15.15), Grugliasco A-Ltmb (Under 17, ore 16.30), Ventimiglia-Grugliasco B (Under 14, ore 17.45), Audax-Castegnato (Under 17, ore 19).

Martedì è la giornata conclusiva con semifinali e finali dell’Under 15: ore 9 semifinale (prima girone A-seconda girone B); ore 10.15 semifinale (seconda girone A-prima girone B); ore 11.30 finale (primo-secondo); ore 10.45 finale (quinto-sesto); ore 12.45 finale (terzo-quarto).

