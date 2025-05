Basket apuano: Pallacanestro Massa sfida Altopascio Basket nei playoff

Il basket apuano si appresta a vivere una domenica speciale. Domani sera il Pala Oliveti ospiterà gara 2 dei playoff di Divisione Regionale 3 e la Pallacanestro Massa avrà la possibilità di pareggiare la serie contro l’Altopascio Basket dopo la sconfitta dell’andata in trasferta. Per questo esaltante appuntamento la società apuana ha allestito una scaletta ricca di sorprese. Si inizierà alle ore 18,30 con tanta musica a riscaldare l’atmosfera per poi entrare nel vivo dalle ore 19.15 col riscaldamento delle squadre e la loro presentazione. Dopo l’emozionante ingresso della compagine di casa, accompagnata dai bambini del minibasket, verrà dato il fischio d’inizio alle ore 20. Durante l’intervallo il pubblico che gremirà il Palazzetto potrà assistere allo spettacolo offerto dai talentuosi ragazzi della Urban Concept Academy. Sia nell’intervallo del match che durante il risaldamento ci sarà un lancio di gadget e quindi bisognerà prepararsi a prendere al volo qualche sorpresa. E’ prevista anche la consegna delle magliette celebrative per i playoff con offerta per l’associazione; una parte del ricavato sarà donato all’associazione Basket Aut. Lo sponsor ufficiale della Pallavolo Massa, McDonald’s, sarà presente per rendere la serata ancor più speciale e sarà disponibile un servizio ristoro grazie alla presenza di un Food Truck all’esterno del palazzetto. Si avrà, infine, la partecipazione dei robot autonomi di Robologica per un tocco di innovazione e divertimento.

A spiegarci qualcosa in più a riguardo è Diego De Lucia che oltre ad essere amministratore di due aziende di automazione industriale, la storica e ormai quarantennale Ett di Carrara e la Codematica di Pisa, è socio in altre attività e partner proprio di Robologica. "Si tratta di macchine che imitano l’aspetto ed i movimenti dell’uomo e che eseguono operazioni in maniera autonoma e automatica e vengono declinate in diverse versioni: da trasporto, da consegna e da pulizia. Faremo una dimostrazione su come funzionano durante la partita e sono convinto che in pochissimo tempo le troveremo in molte aziende perché possono aiutare in varie mansioni alleggerendo le persone da lavori ripetitivi e pesanti".

De Lucia si è avvicinato alla Pallacanestro Massa per una semplice sponsorizzazione ed ha finito per farsi coinvolgere in società. "Ho conosciuto Riccardo Bondielli, che è una persona che ci mette anima e cuore, e mi ha convinto ad entrare. Con lui si sta cercando di portare avanti questo progetto e di farlo diventare più “rumoroso“ a livello territoriale. Mi piacerebbe che un giorno ci fossero più campi da basket e ragazzi che giocano e sprecano meno tempo su instagram e tiktok. E’ bello sostenere lo sport ed il sociale. Abbiamo il progetto "Basket Aut" su Montignoso che è davvero rimarchevole. Per ogni ragazzo autistico c’è una persona che ci si dedica ed è bellissimo trovare gente così altruista".

Gianluca Bondielli