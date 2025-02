Basket. Carraresi a caccia dei primi successi. Doppio test a Carcare

Fossone e Litorale nuovamente in campo sabato pomeriggio, nei rispettivi campionati di bocce, specialità in volo. I fossonesi della "Bernardo Rossi" giocano a Carcare (Savona), nell’incontro valido per la quarta giornata di andata del campionato nazionale di A2 ovest, girone A. Dopo tre pareggi in altrettante gare, i carraresi sono a caccia del primo successo stagionale anche se ad oggi i tre pareggi conquistati consentono loro di occupare in classifica un prestigioso secondo posto. Nei tre incontri (33 le partite giocate) il Fossone ne ha vinte 21, pareggiate 1, perse 11. La classifica: Auxilium Saluzzo 10; Fossone Carrara 6; Carcare Savona e Aostana 3; Centallese Cuneo 2 (Carcare, Aostana e Centellese 1 partita in meno).

I marinelli del Litorale giocano invece in casa contro i torinesi della Rivarese per la giornata numero tre del campionato nazionale di serie B ovest, girone 1, e puntano decisamente a sfruttare il fattore campo per portare a tre i successi (ad oggi hanno vinto entrambi gli incontri disputati con Trofarello e Cellese) in quanto l’obiettivo è la promozione in A2. La classifica: Crivellese Asti e Litorale Carrara 7; Cellese Savona 4; Beccaria Cuneo e Rivarese Torino 2; Trofarello Torino 0. Nelle 22 partite giocate nei due incontri disputati, i marinelli ne hanno vinte 14, pareggiate 1, perse 7.

(Nella foto Clerici)

ma.mu.