Basket Divisione regionale 1. CmC, domenica debutto a Montemurlo. Mancini: "Siamo una squadra giovane»

"Siamo una squadra giovane in linea con il programma della società che vuole valorizzare i giovani del vivaio come lo scorso anno. Innanzi tutto puntiamo a mantenere la categoria, poi vedremo strada facendo, ma sarebbe bello fare meglio della scorso anno".

A dirlo è Marco Mancini, la guardia classe 1992, in maglia biancoceleste fin dall’età di sette anni nel minibasket, e dallo scorso anno anche con i gradi di capitano. "Ci sono un paio di conferme di giocatori di esperienza, un ritorno e un nuovo giocatore che viene da fuori, poi sono tutti ragazzi delle giovanili – continua Mancini – affronteremo la imminente partita di coppa Toscana per mettere a posto gli schemi in vista del campionato, per avere benzina nelle gambe. Il campionato sarà impegnativo, ci sono squadre attrezzate ma vogliamo anche toglierci delle soddisfazioni".

Nella nuova squadra che domenica (ore 18.15) debutterà in coppa Toscana sul campo dei pratesi del Montemurlo, la guardia Mancini e l’ala Malcontenti sono i due uomini di esperienza, il pivot Moscatelli è il nuovo arrivato dai lericini del Golfo dei Poeti, l’ala Diamanti è di ritorno dopo un decennio giocato nei Legends, mentre il resto del roster è composto dai giovani: il play Campi, l’ala Cucurnia, il play-guardia De Angeli, il play Sessa, l’ala Diagne, il play Topetti, l’ala Argiolas, l’ala Akkad, la guardia Ferrando, l’ala Orsini, il play Tonelli.

ma.mu.