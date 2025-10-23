Basket. Doppia sconfitta a Faenza per le giovanili della Rinascita

Fine settimana con doppio ko, per le giovanili d’eccellenza legate a Rinascita Basket Rimini. L’Under 19 di coach Calzolari, ancora priva di Sankare dopo l’infortunio dell’ala in prima squadra Dole a Mestre, resta in vantaggio per tre quarti a Faenza, ma alla fine il Raggisolaris s’impone 84-81. Dopo un primo quarto decisamente prolifico e terminato sul 21-34, all’intervallo i locali accorciano (41-48) e a fine terzo sorpassano (65-63). La gara rimane estremamente equilibrata, ma nel finale sono i padroni di casa ad avere la meglio grazie alla vena di Aromando (24). Il tabellino degli Angels/Rbr: Almasi 11, Sankare ne, Ronci 22, Longo 3, Tura, Amaroli 2, Facciorusso 6, Frisoni 19, Luppino, Della Chiesa 18. All.: Calzolari.

Di tutt’altro tono la gara interna della squadra Under 17, ancora una volta contro Raggisolaris Faenza. Gli Angels/Rbr cadono 46-85, con inizio molto problematico di 0-14 e prosecuzione altrettanto complicata. I clementini restano ancora ampiamente sotto fine primo (7-24), ed è soprattutto nel secondo che esprimono il massimo sforzo e chiudono sul 26-38. Nella ripresa Faenza allunga grazie a un Mouhamadou dominante (35). A fine terzo è 37-65 e in dirittura d’arrivo il Raggisolaris dilaga fino al +39. Il tabellino: Trevisani 8, Ugliola 3, Ceccolini 3, Facciorusso 9, Valdinoci, Ndiaye, Bontempi 6, Tura 6, Angelilli 2, Del Core 2, Luppino 7, Fascicolo. All.: Brugè. Nel prossimo turno l’Under 17 sfiderà a Bologna la Virtus (sabato 25 alle 17.30), mentre l’Under 19 ospiterà Jesi al PalaSgr (lunedì 27 alle 20).