Basket femminile. La Cestistica domina il Salerno e si aggiudica lo scontro salvezza

PONTEGGI SALERNO50CESTISTICA SPEZZINA70(12-16, 20-35, 31-53)

Salerno: Silvino Oliveira 20, Naddeo 2, Valerio 8, Orchi 12, Scala, De Mitri 5, Tagliaferri ne, Esposito 2, Kirschenbaum, Yusuf 1, Scolpini, Vitali. All: Di Lorenzo.

Cestistica Spezia: Mbaye 4, Templari 7, Moretti 11, Ricco ne, Missanelli 23, Diakhoumpa 8, Guzzoni 9, Guerrieri 2, Varone 6. All: Corsolini.

Arbitri: Umberto Gianbuzzi di Chieti e Davide Valletta di Pescara

SALERNO - Finalmente la vittoria, Salerno superata 50-70 dopo una gara controllata dalle bianconere dal secondo quarto, in cui scappano senza più voltarsi indietro. Ottima prestazione di Lucia Missanelli, autrice di 23 punti e un eccellente 10/11 dalla lunetta. L’altra spezzina in doppia cifra è Sofia Moretti con 11 punti. Buono anche l’apporto di Varone, parte attiva nel primo parziale che direziona la partita. Il successo porta la squadra al 9° posto in classifica con 16 punti, consentendole di rimanere a contatto con la zona playoff.

La partita si sblocca dopo tre minuti con una tripla di Silvino Oliveira, poi un gioco da tre punti di Diakhoumpa e un canestro di Templari danno il primo vantaggio alla Cestistica. L’equilibrio regna assoluto ad inizio gara, infatti il divario tra le due compagini, in un vivace botta e risposta, non supera mai le tre lunghezze fino agli istanti conclusivi, in cui le bianconere trovano il +4 con due liberi di Missanelli, che vale anche il 12-16 dopo dieci minuti. La seconda frazione indirizza il match: nella seconda metà, la Cestistica piazza un break di 0-12 costruito con difesa, intensità e ottima circolazione di palla, riuscendo ad arrivare al +16 prima che un libero di Silvino Oliveira interrompa il parziale e mandi la partita all’intervallo lungo sul 20-35 per le ospiti. Nonostante l’ampio vantaggio, le bianconere sono brave a tenere alta l’attenzione, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni. Il divario con la squadra campana lievita fino al +24 (29-53). La Cestistica ritocca così il suo massimo vantaggio (+28) grazie ad un parziale di 2-13 che di fatto chiude la contesa. Negli ultimi minuti le spezzine calano la tensione e permettono a Salerno di ridurre il passivo, senza però correre troppi pericoli. Sabato Selargius in casa.

Marco Zanotti