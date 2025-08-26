Basket femminile. Mura Spring si parte. Il raduno delle ragazze

LUCCAE’ iniziata l’avventura de Le Mura Spring. Ieri le giocatrici si sono ritrovate agli ordini di Marco Pistolesi e dei preparatori in vista del primo impegno ufficiale che sarà il Torneo del Settembre Lucchese. Per quanto riguarda il debutto in Coppa Toscana Trofeo Lorenzo Kunghi, le biancorosse dovranno aspettare il 20 settembre quando affronteranno nei quarti di finale la vincente della sfida Cmb Valdrano - Pontedera. Il campionato invece prenderà il via il 4 ottobre con la gara interna contro Firenze Adcademy. Cosa pensa del calendario biancorosso? "Onestamente – commenta Pistolesi – il calendario mi interessa il giusto. Reputo che non conti tanto quando ci giochiamo a livello temporale contro le presunte competitor, ma conta come stiamo fisicamente e mentalmente al momento che le affronteremo". Anche quest’anno sarà un campionato molto difficile ed avvincente. "Mi aspetto un campionato super equilibrato – ha concluso il coach biancorosso – con un notevole innalzamento del livello medio. Un campionato lungo e molto dispendioso dove, con il ritorno del play off a 8, conterà enormemente farsi trovare pronti a primavera nella fase decisiva. Durante la stagione regolare servirà grande equilibrio e capacità di gestire i momenti difficili che fisiologicamente ci troveremo a affrontare. I vari roster non sono ancora completati, ma è già evidente il potenziale di tante squadre. Potenziale che cominceremo sicuramente a intravedere nel fine settimana 13/14 settembre quando avremo a Lucca, al torneo organizzato dalla nostra società, sia Pall Femm Firenze che Pall Femm Perugia, le due pretendenti più accreditate per la vittoria del campionato. Sarà sicuramente un test di primissimo livello, presente anche il Jolly Acli Livorno di A2, per cominciare a farsi una prima idea". Intanto sabato alle 19.30 in occasione della "Notte bianca" Le Mura Spring si presenterà alla città sul palco di Corso Garibaldi, grazie alla disponibilità dei locali "Old City" e "Caffè Monica" e agli enti che organizzano la serata.Alessia Lombardi