Basket. Gea Grosseto. Arriva D’Antoni

Daniela D’Antoni (foto) è una nuova giocatrice della Gea Grosseto. Colpo importante per la formazione femminile biancorossa che da quest’anno avrà un’ulteriore arma a disposizione. "Siamo felici di annunciare che Daniela D’Antoni vestirà la maglia della Gea Basketball Grosseto per la stagione sportiva 2025/2026 – dice la società -. Giocatrice grintosa, con esperienza in Serie B a Rieti, Daniela rappresenta un innesto importante per coach Luca Faragli, che potrà contare sotto canestro su un’atleta tenace, dotata di tecnica e grande carisma".

La sua passione per il basket è iniziata a soli 5 anni, per poi proseguire all’Eurobasket, dove ha iniziato a giocare con le femmine e negli ultimi anni ha fatto parte delle azzurrine Lazio. A 17 anni ha scelto di trasferirsi all’Athena, iniziando ad affacciarsi al mondo senior con il campionato di Serie C e partecipando ad alcuni allenamenti con la Serie A2. Successivamente ha cercato spazio alla Smith, ma gli impegni universitari l’hanno portata a fermarsi per un periodo. L’anno seguente è tornata sul parquet con la NPC Rieti, in Serie B. Ora la nuova avventura in Serie C a Grosseto dove farà valere la sua esperienza e la sua fisicità, potendo dare una grossa mano alla giovane squadra allenata da coach Faragli.