Basket. Il roster Sky Walkers si prepara al debutto

LUCCASta per prendere il via la stagione ufficiale dello Sky Walkers. Il roster allenato da Francesco Nalin, al suo ritorno, dopo un periodo di formazione importante in altri roster, ha iniziato già da qualche settimana la preparazione per la stagione che sta per iniziare. Una stagione nella quale gli amaranto vogliono essere protagonisti, visto il campionato passato, dove per un soffio è sfumato il sogno playoff. Per questo motivo la società ha deciso di confermare in blocco il roster, che ha fatto bene, ma che soprattutto è cresciuto insieme, cercando di portare avanti il progetto di crescita. Per questo motivo continueranno a vestire la maglia amaranto Alessandro Cattani, Taddeo Lombardi, Andrea Brugioni, Giuseppe Gianni, Emanuele Catelli, Niccolò Crippa, Ugo Candigliota, Pietro Benedetti, Daniele Rinaldi, Carlo Alberto Petri, Ettore Manfredini, Lorenzo Losco Filippo Simonetti ed il capitano Riccardo Sodini. Un gruppo ben amalgamato, che insieme al nuovo coach Nalin è chiamato alla riconferma e ad alzare l’asticella, provando a centrare i playoff in un campionato quello della Dr1 girone A impegnativo, con competitor che hanno investito molto per centrare la promozione ed un posto di alta classifica. Ma la sfida non spaventa i ragazzi dello Sky Walkers, che durante la preparazione si sono impegnati tanto ed hanno cercato si seguire i nuovi insegnamenti di coach Nalin. Intanto lo Sky Walkers sarà impegnato sabato alle 21 a San Giovanni Valdarno contro la Polisportiva Gali nei sedicesimi di finale di Coppa Toscana ad eliminazione diretta. Il primo vero banco di prova per testare la preparazione e per provare i nuovi schemi, in vista poi dell’impegno in campionato che dovrebbe essere sabato 4 a Camaiore in casa del Vela, in un derby che si preannuncia molto insidioso.

Alessia Lombardi