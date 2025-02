Basket in carrozzina. È l’ora del Santo Stefano

Oggi scatta la Final Four di Coppa Italia di basket in carrozzina. Al palasport "Alberto Mura" si contendono il trofeo tricolore i padroni di casa dell’Asinara Waves, la Briantea 84 Cantù, la Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza Picena e la Farmacia Pellicanò di Reggio Calabria. Alle 16.15 di oggi si affrontano i brianzoli ed i calabresi, alle 18.45 i portopotentini se la vedranno con i sardi; le vincenti si contenderanno la coppa tricolore domani, davanti alle telecamere della Rai.

Il team portopotentino arriva all’appuntamento determinato a riscattarsi dopo la sconfitta subita sabato scorso a Sassari. "Il nostro primo obiettivo – dice coach Roberto Ceriscioli – è arrivare in finale e lì dare tutto per puntare alla vittoria. Ovviamente sarà necessario riappropriarci delle nostre migliori qualità, che ultimamente non sono emerse come dovrebbero. Dal punto di vista dell’approccio mentale alla gara dobbiamo prontamente migliorare". Il primo confronto sarà con l’Asinara Waves di Porto Torres. In questa stagione agonistica, le due compagini si sono già incontrate in tre occasioni: nel girone d’andata del massimo campionato, gli adriatici hanno vinto in Sardegna 78-53; nel girone di ritorno gli isolani si sono presi la rivincita al PalaPrincipi imponendosi 74-62; a Madrid, nel girone di qualificazione ai quarti di Champions Cup, i portopotentini hanno avuto la meglio 71-63. Stavolta la sfida varrà per la finale di Coppa Italia: la Santo Stefano Kos Group, sesta nel ranking continentale nel 2024 e già entrata nei quarti di finale di Champions Cup, è chiamata a confermare la sua statura europea.