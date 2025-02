Basket In Serie B femminile. Number8 rivitalizzata. Prestazione di forza contro il Pontedera

Torna alla vittoria la Mu Number8 che nel turno infrasettimanale, valido per la quinta di ritorno del campionato femminile interregionale di basket di Serie B, tra le mura amiche si impone sul Pontedera 51-37 (parziali 6-8, 15-19, 32-29). Partono meglio le ospiti che approfittano dei tanti errori in attacco delle bianconere e chiudono un primo quarto avaro di canestri a +2, e vanno all’intervallo lungo sul +4 (parziale seconda frazione 9-11) dopo aver raggiunto anche i 10 punti di vantaggio.

Nell’intervallo le ragazze di coach Fabrizio Sturlese lasciano negli spogliatoi la frenesia che aveva caratterizzato la prima metà della gara, rientrano in campo con maggiore concentrazione e più calma, e grazie anche ad una ritrovata precisione ai tiri liberi, mettono il naso avanti a +3 sul finire del terzo quarto (parziale 17-10). Nell’ultimo quarto le locali chiudono nuovamente le maglie della difesa, concedono poco alle avversarie e con un parziale di 19-8 chiudono a +14 con Candelori e Amadei in doppia cifra mentre la Maiocchi mette dentro consueta tripla nel finale, ad ogni tentativo di rimonta avversaria. Squadra nuovamente in campo oggi (palasport via Oliveti, ore 17.45) contro il Senigallia.

Lo score: Candelori 13, Amadei 10, Maiocchi 9, Mbaye 7, Diakhoumpa 7, Murgese (nella foto) 5, Ratti, Guerrieri, Giazzon (Varone n.e.).

ma.mu.