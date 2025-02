Basket. Legends in campo. Lucca Sky Walkers i prossimi sfidanti

Tornano in campo dopo la pausa forzata, i Legends che questa sera (Dogali, ore 21.15, porte scorrevoli) ospitano i Lucca Sky Walkers per la terza giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1. La squadra di coach Antonio Fiorani (nella foto) è attesa da una settimana di fuoco perché, dopo gli Sky Walkers di questa sera, mercoledì 12 recupereranno la gara di Donoratico e domenica 16 faranno visita al Calcinaia: due trasferte da prendere con le molle. I gialloviola sono reduci da due successi consecutivi e con Lucca potrebbero fare il tris (il secondo della stagione), ma Fiorani è prudente: "non sarà una partita semplice ma possiamo vincere e se dovessimo riuscirci sarebbero due punti importanti che ci consentirebbero di affrontare con tranquillità le due successive trasferte - continua l’allenatore - ma mentre Lucca sta attraversando un buon momento, noi abbiamo qualche problema di formazione. La sosta forzata non ha cambiato molto: non sappiamo quando saranno nuovamente disponibili Leonardi e Fontanelli, mentre Viola non è al meglio". All’andata gli Sky Walkers Lucca si imposero 80-58 e per i Legends resta la sconfitta più pesante (-22) delle cinque fin qui patite. In classifica i Legends sono quinti con 22 punti (1 partita in meno), i Walkers sono noni a quota 16 punti.

ma.mu.