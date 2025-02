Basket. Lucky Wind si carica. C’è il derby con Assisi

Lucky Wind vuol confermarsi ai vertici della classifica. Dopo la settima vittoria consecutiva e i 24 punti conquistati con il cuore e con i denti sul campo del Basket Todi, per i Falchi di Tommaso Bruno la prossima sfida da centrare è il derby con la Virtus Assisi, in calendario sul parquet di casa, alPalaPaternesi Foligno, domenica alle 18. Un match importante per UBS, ora solitaria al terzo posto, che non ha certo dimenticato la brutta sconfitta subita all’andata sul campo dell’Assisi, ma ben decisa al riscatto di fronte al proprio pubblico. Una nuova prova attende i nostri ragazzi – Andrea Sansone -. Per mantenere la terza piazza, o meglio, provare ad ambire a qualcosa di più, dovremo salire ancora di livello. I rossoblù sono squadra davvero tosta, con uno dei roster più forti del campionato. Batterli richiederà una prestazione davvero super. Insomma, a ben vedere ci sarà poco da stare rilassati".