Basket Nella Divisione regionale 1. Il CmC è agguerrito. Battere il Montemurlo per restare nei playoff

Trasferta difficile per il Cmc che oggi (ore 18.15) fa visita al Montemurlo per la terza giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 1. Gara molto impegnativa per i biancocelesti di coach Michele Bertieri chiamati a fare risultato in casa della seconda in classifica (26 punti, 13 vittorie e 4 sconfitte). All’andata i pratesi si imposero alla Dogali per 60-70 nella prima delle cinque sconfitte interne fin qui subite dai carraresi (Montemurlo, Legends, Libertas Lucca, Calcinaia e Castefranco). Ma il calendario beffardo offre una delle meno ghiotte opportunità per ricominciare a costruire una striscia positiva, considerando anche che il Cmc ha vinto due partite consecutive solo a inizio campionato (prima e seconda giornata).

Un successo per Sessa (nella foto) e compagni vorrebbe dire restare nella griglia playoff (al momento il Cmc è settimo per differenza canestri, 16 punti, 8 partite vinte e 9 perse) ma una sconfitta li vedrebbe probabilmente superati da qualche formazione che è a pari punti (la Cerretese che ospita il Donoratico e il Castelfranco che fa visita alla Invictus Livorno, mentre i Lucca Sky Walkers hanno già giocato con i Legends) e altrettanto probabilmente potrebbero essere agganciati dalle formazioni che inseguono a due lunghezze (il Viareggio che gioca a Lucca contro la Libertas e il Donoratico che gioca in casa della Cerretese).

ma.mu.