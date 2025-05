Basket Nella “Divisione regionale 3“ servirà la bella per assegnare la promozione. Massa travolgente contro l’Altopascio. Coach Rigano: "Pubblico fantastico»

Vola a gara tre, la Pallacanestro Massa che nella partita di ritorno dei playoff della Divisione regionale 3 (girone B), batte nettamente l’Altopascio per 66-52 (parziali 21-15, 40-27, 53-40) e il discorso promozione è rimandato alla bella di domenica prossima (Altopascio, ore 18). Biancorossi sempre avanti: è +6 a primo intervallo, che diventa +13 a metà gara (parziale 19-12). In perfetto equilibrio la terza frazione (13-13), così come la quarta (parziale 13-12) dove i massesi hanno controllato e tentativi ospiti, gestendo il vantaggio accumulato.

"É stata una vittoria incredibile dei miei ragazzi che hanno approcciato la partita in maniera maniacale e con l’atteggiamento di chi sapeva che non ci saremmo meritati di finire la stagione ieri – dice coach Luca Rigano –. Siamo tornati a fare bene la nostra pallacanestro, muovendo bene la palla sul perimetro cercando tiri da 3 punti che, a differenza di “gara 1“ hanno centrato il canestro. Ma quello che ci ha fatto vincere la partita e ci ha fatto resistere alla risalita avversaria, è la nostra energia difensiva caratterizzata da comunicazione e collaborazione".

"La cornice di pubblico è stata fantastica, degna di categorie più alte. Sono stati i nostri sostenitori a darci la forza per resistere negli ultimi minuti" continua l’allenatore che esprime qualche rammarico per alcune decisioni arbitrali nell’ultimo quarto dove "non si è giocato a pallacanestro ma si è fatto dell’altro. Mi auguro che in “gara 3“ ci sia il rispetto che meritano due squadre che, dopo aver giocato 26 partite e dopo aver lavorato 8 mesi per arrivare fino a qui, si sfideranno nell’atto finale che decreterà la vincente. Perché noi purtroppo quando non possiamo divertirci non siamo competitivi e andiamo in difficoltà".

Lo score: Raffaelli 27, Donnini 13, Riccardi 9, Campatelli 6, Simoncini 5, Torre 2, Brizzi 2, Ragaglini 2, Santacroce, Tonarelli, Zollini (Volpi n.e.).

ma.mu.