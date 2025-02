Basket Nella “Divisione regionale 3“ gli apuani affrontano stasera al palazzetto (ore 21) il Vicopisano. Pallacanestro Massa ambiziosa. Secondo posto al giro di boa

L’Asd Pallacanestro Massa, dopo un paio di anni dedicati esclusivamente al settore giovanile, è tornata sul parquet del Palazzetto dello Sport con una prima squadra ambiziosa che al giro di boa si è arrivata seconda nel girone B della Divisione Regionale 3 Toscana, a pari merito con Cestistica Audace Pescia. Nel girone d’andata il team biancorosso ha totalizzato 9 successi su 12 gare evidenziando buone trame e imponendo il proprio gioco in casa e in trasferta. Le tre sconfitte di misura sono arrivate contro Chiesina, Pescia e Altopascio ma nel complesso i massesi hanno dimostrato di riuscire a tenere testa a tutte le avversarie.

La Pallacanestro Massa ha chiuso l’andata col miglior attacco, con 806 punti segnati, e la miglior difesa, con 569 punti subiti, del girone. Il ritorno si è aperto con una squillante vittoria per 86-45 in casa dell’Audax Pistoia che è valso il secondo posto in solitaria visto che il Pescia è stato sconfitto in trasferta. L’ottimo viatico autorizza squadra e tifosi a sognare un posto nei playoff promozione, riservati alle prime due classificate del campionato. Per provare a ottenere i risultati sperati il gruppo dovrà confermare la crescita dimostrata nella prima parte di stagione anche nei prossimi impegni a partire da quello di questa sera (ore 21) che vedrà i cestisti apuani impegnati al palazzetto di Massa contro il Vicopisano ritrovando il sostegno del loro caloroso pubblico.

Il nuovo progetto è affidato a coach Luca Rigano, alla sua prima esperienza in un campionato senior dopo anni alla guida delle categorie under, e al suo vice Luca Quadrelli. Il gruppo vanta un roster giovane formato da atleti cresciuti nella società, che hanno fatto ritorno alla base dopo aver dimostrato il loro valore altrove, e da altri di esperienza affiancati da alcuni ragazzi provenienti dall’Under 19 che coach Rigano ha voluto con sé.