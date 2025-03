Basket Nella “Dr1“ turno infrasettimanale. Risorgono i Legends. CmC, aggancio fallito. Scappa la Libertas

Il CmC manca l’aggancio in classifica con la Libertas Lucca, i Legends risorgono contro il Montenurlo, seconda forza del girone. Turno infrasettimanale dai due volti per le carraresi della divisione regionale 1, girone A, valido per la settima di ritorno. Il Cmc perde 68-53 (parziali 13-16, 27-28, 44-42) in casa della Libertas che in classifica allunga a +4 (26 punti) sui biancocelesti incassano la seconda sconfitta in tre giorni e restano a quota 22, mentre sorpassa anche il Donoratico, vittorioso a Rosignano e che quindi sale a 24 punti. Per la squadra di Michele Bertieri un quarto tempino da dimenticare (parziale 24-11) che pesda sul -15 finale. Lo score: Suriano 21, Campi 9, Toppetti 5, De Angeli, Tealdi 5, Sessa 2, Mancini 2, Malcontenti, Cucurnia, Antoniotti, Tonelli 5, Orsini 4. E domenica nuovamente in campo (Dogali, ore 18, porte socchiuse) contro il Pescia.

Con l’inizio della Quaresima invece i Legends di Antonio Fiorani interrompono il digiuno che durava da cinque giornate e a sorpresa battono il Montemurlo 69-47 (parziali 16-10, 37-22, 57-34) al termine di una gara sempre davanti. Lo score: Fontanelli 31, Donati 20, Canciello 12, Tongiani 3, Leonardi (nella foto) 2, Ferla 1, Benfatto, Michele Diamanti, Borghini (Donnini n.e.). Oggi gialloviola in campo (ore 21) per la ottava di ritorno, sul campo del Monsummano.

