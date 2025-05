Basket, playoff serie C. Svila Perugia cede a Gualdo. Domani gara 2 a Ferro di Cavallo

Epilogo amaro per il Perugia Basket in Gara-1 della finale playoff di C, sconfitto in trasferta da Basket Gualdo (68-63): dopo aver dominato per oltre metà gara, Perugia si spegne improvvisamente, lasciando spazio alla rimonta dei padroni di casa. I perugini riescono a chiudere il primo quarto avanti di un punto (21-22). L’ottima vena offensiva di Righetti e compagni è confermata anche nel secondo quarto: lo scarto si allarga e il punteggio all’intervallo lungo vede la Svila Perugia Basket avanti (35-43). Gli uomini di Vispa falliscono l’occasione del +16 e da lì si iscrive alla partita il leader dei padroni di casa Monacelli e le sue due triple consecutive riportano immediatamente lo svantaggio in singola cifra. Il 51-56 di fine terzo quarto fa presagire momenti difficili per i perugini. I locali continuano a colpire dalla distanza e operano il sorpasso a 1.57 dalla fine proprio su una tripla di Vukobrat. A Perugia non bastano un determinato Bantsevich e un Norkus: la firma decisiva sull’1 a 0 nella serie la mette ancora una volta Monacelli con la tripla del 67 a 62 che sancisce il successo gualdese. Domani alle 21 al PalaFoccià di Ferro di Cavallo si giocherà Gara-2.