Basket - Serie "B» femminile interregionale. Oggi Le Mura-Feba a Ponte Buggianese

A causa dell’indisponibilità del "Palatagliate", già da oggi, prima della lunga maratona dei comics, il Green Le Mura Spring sarà costretto ad affrontare diverse gare in trasferta forzata. Oggi, alle 18, le biancorosse saranno al palazzetto di Ponte Buggianese per la terza gara di regular season contro Feba Civitanova, squadra retrocessa dalla "A2", ma che ha mantenuto una struttura di ottimo livello.

La società marchigiana ha, infatti, confermato, tra le altre, la guardia Veronica Perini, attualmente top scorrer di squadra con 24 punti, ma che ha anche inserito la centro Amila Smajic, ottima realizzatrice sotto canestro, la play Anna Iannello e la guardia Lucia Mandolesi, entrambe buone tiratrici dalla distanza. Entrambi i roster in questo primo scorcio di campionato hanno superato la matricola Landini Lerici con un buon scarto, ma tutte e due sono state battute dalle due franchigie emergenti: Firenze Academy per il Green Le Mura Spring e Golfo Piombino per le marchigiane. Le biancorosse di Pistolesi si affidano, come sempre, alla solidità in difesa e alla continuità in attacco di Serena Bona, ma anche sul supporto di tutto il gruppo squadra che sta lentamente assorbendo una serie di piccoli infortuni.

"Civitanova è un’avversaria di grande spessore – ha commentato Pistolesi – , con un’ossatura di primissima fascia, sulla quale ha inserito giocatrici di livello. Viene da una sconfitta inaspettata a Piombino e, quindi, avrà voglia di rifarsi. Per noi sarà come giocare in campo neutro, ma dobbiamo fare la nostra partita e riuscire a metterle in difficoltà".

Ad arbitrare la sfida tra Green Le Mura Spring e Feba Civitanova saranno Giovanni Barone di Ponsacco ed Enrico Liverani di Livorno. Il Green Le Mura Spring tornerà di nuovo sul parquet, poi, a Piombino per affrontare Basket Golfo, sabato prossimo, alle 20.

Alessia Lombardi