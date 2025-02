Basket serie B Nazionale. Coach Zanco:: "Impresa incredibile di San Giobbe»

Nove vittorie in fila, la San Giobbe continua a macinare successi. Contro la Virtus Roma è andata in scena una rimonta eccezionale: "Un’impresa incredibile – ha detto coach Zanco –. Dopo un primo tempo complicato, in cui loro erano stati quasi perfetti, il nostro quarto periodo si è trasformato in estasi. È stato qualcosa di incredibile, che fa bene alla squadra, al gruppo, al lavoro".

Dedica speciale per il capitano Andrea Renzi, diventato padre in settimana: "Questo successo è per lui – ha aggiunto l’allenatore – perché in settimana ha fatto avanti e indietro con Trapani per l’arrivo del primo figlio. Lui è un esempio di professionalità, gli auguro il meglio".

Sulla partita: "Nel primo tempo abbiamo fatto entrambi fatica a fare canestro. Poi il break è venuto fuori dai tiri liberi, da un po’ di nervosismo, dai tecnici, da tutta quella parte di gioco sporco dove siamo stati un po’ polli e ci siamo fatti portare dietro dalla loro esperienza, dall’arbitraggio e da tutto quello che c’era dietro. Poi nel secondo tempo abbiamo risposto colpo su colpo. Noi abbiamo trovato più fluidità con un gioco di passaggi e di movimento".

I Bulls stanno riscrivendo tutti i record societari: "Fa piacere per la società, per il presidente e per i ragazzi – ha affermato Zanco –. Il merito è di tutti. Dobbiamo continuare ad avere questa attitudine al lavoro perché il nostro miglioramento è frutto di impegno in palestra e di ragazzi che hanno capito cosa vuol dire essere a Chiusi, lavorare e avere la possibilità di mettersi in gioco e avere delle possibilità di futuri migliori che auguro a ognuno dei giocatori".