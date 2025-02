Basket serie B. Sisas Perugia, stasera la sfida con Umbertide

Francesco Posti non si fida. La gara contro Umbertide, in programma stasera al PalaStaccini alle 21, potrebbe sembrare agevole per la Sisas Pallacanestro Perugia, capolista indiscussa del campionato di serie B femminile. Il coach biancorosso però non si fida. "Assolutamente no – sottolinea – perché conosco bene le ragazze di Umbertide. Parliamo di una squadra che può metterci in difficoltà e, per evitare sconfitte inattese come quella di Massa, sarà fondamentale approcciare la sfida subito nella maniera giusta". Massa unico ko per la Sisas Pallacanestro Perugia in una stagione da record. "Il bello – continua coach Posti – viene adesso. Le ragazze stanno facendo un cammino strepitoso ma sappiamoche il campionato vero inizia ora. Sarà fondamentale mantenere questo piazzamento in ottica playoff". Recupera Matilde Parolai.