Basket Serie C: E80 Castelnovo Monti e Emil Gas Scandiano iniziano i quarti di finale

Alle 17, al PalaGiovanelli, l’E80 Castelnovo Monti comincia la serie dei quarti di finale ospitando la Francesco Francia Zola Predosa: si affrontano quarta e quinta della regular season. Gli uomini di Vozza godono del fattore campo, ma dovranno fare attenzione sotto i tabelloni, dove stazionano due lunghi pericolosi come Ranieri e Lovisotto.

Comincia da Molinella, invece, la corsa dell’Emil Gas Scandiano. Archiviata una regular season di alti e bassi col sesto posto, la squadra di Spaggiari gioca alle 20,30 gara-1 dei quarti: i locali sono reduci da 6 vittorie di fila e hanno un roster ricco di esperienza e punti nelle mani, grazie a Seravalli, Bianchi, Farabegoli e Carella. Per sovvertire il pronostico e accedere alle semifinali, traguardo già raggiunto lo scorso anno, Luca Bertolini (foto) e compagni devono deve fare un blitz: rivincita mercoledì al PalaRegnani, eventuale "bella" in trasferta il 4 maggio.

Playout. In serata via anche ai playout con la Clevertech Montecchio in campo alle 20 a Sant’Ilario contro Vignola, in una serie al meglio delle 3 gare: il finale di stagione è stato amaro, perché con un altro passo la salvezza diretta sarebbe stata a portata di mano, ma Germani e soci devono subito partire col piede giusto contro un avversario alla portata.

Alle 21 tocca alla Pallacanestro Novellara, attesa a Bologna dall’SG Fortitudo: la cura Tellini, subentrato in corso di stagione a Bertani, ha dato i suoi frutti, ma ora arriva il momento di coglierli, iniziando a strappare il vantaggio del fattore campo agli avversari.