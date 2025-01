Basket, serie C. Juve Pontedera, un ko doloroso. Firenze si impone 60 a 46

Nella tredicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C unica interregionale, la BNV Juve Pontedera ha subito al Palazzetto universitario Montalve, una pesante sconfitta dal CUS Firenze, che si è imposta con il punteggio di 60-46. Un risultato che complica ulteriormente la stagione della squadra pontederese, ora penultima in classifica. Grazie al successo della partita, il CUS Firenze ha raggiunto il Pontedera con quota 8 punti, superandolo per differenza canestri. Il primo quarto è stato favorevole agli ospiti con un avvio brillante e un parziale di 16-9 che ha evidenziato le difficoltà offensive dei fiorentini. Nella seconda frazione però, i padroni di casa hanno ritrovato fiducia al tiro, mentre il Pontedera ha cominciato lentamente a perdere efficacia in attacco. Il parziale di 20-12 ha permesso al CUS di chiudere in vantaggio di un punto all’intervallo. La terza frazione, tuttavia è stata caratterizzata da basse percentuali realizzative con il Pontedera incapace di approfittare delle difficoltà offensive degli avversari, finendo il quarto tempo si è concluso con un parziale di 13-9 per i fiorentini, portando il punteggio sul 42-37 a favore dei padroni di casa. Nell’ultima frazione la Juve Pontedera è crollata, subendo un parziale di 18-9 e sancendo il risultato definitivo di 60-46. La squadra ospite ha pagato caro le difficoltà offensive mostrate nei momenti decisivi del match. Con questa sconfitta il Pontedera, chiude il girone di andata al penultimo posto a pari punti con il CUS Firenze.

Andrea Martina Torre