Basket. Sky Walkers e la Coppa Toscana. Preparazione già a ritmi serrati

Lo Sky Walkers di Francesco Nalin ha iniziato la preparazione in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Toscana. Il roster amaranto è quasi stato riconfermato in toto, con il capitano il centro Riccardo Sodini, le guardie Alessandro Cattani, Taddeo Lombardi, Andrea Bugioni, le guardie - ala Giuseppe Giani, Emanuele Catelli e Niccolò Crilla, l’ala Ugo Candigliota, le ali - centro Pietro Benedetti, Daniele Rinaldi, i centro Ettore Manfredini, Lorenzo Losco e Carlo Alberto Petri, completa il tutto fare Simonetti. Un roster che sicuramente ha un buon tasso tecnico, con giocatori di categoria, che lo scorso anno per poco non ha centrato i playoff, dopo che nella stagione precedente erano retrocessi per poi essere ripescati.

Sarà un campionato molto omogeno, con roster costruiti per vincere ed altri per centrare la salvezza, per questo lo Sky Walkers dovrà cercare di partire nel migliore dei modi. I ragazzi di Nalin, già nella prima settimana di allenamento hanno subito cercato di seguire le indicazioni del nuovo coach, che sicuramente sarà l’arma in più di questa stagione.

La preparazione continuerà a ritmi serrati in ritmi serrati in vista del primo impegno ufficiale nei sedicesimi di finale di Coppa Toscana Trofeo Franco Bugliesi sabato 13 settembre alle 21 a San Giovani Valdarno contro la Polisportiva Galli con eliminazione diretta. "Per quanto riguarda il campionato - ha commentato Francesco Nalin - ancora non mi ci sono soffermato molto, anche perchè non è ancora ufficiale. Il nostro primo impegno sarà la Coppa Toscana contro la Polisportiva Galli.

Prima delle feste di Natale ci dovrebbe essere in programma il derby contro la Libertas, che sarà un’occasione bellissima per vivere in un’atmosfera particolare la partita più attesa del campionato. Per me avrà anche un valore importante perchè ho allenato sull’altra sponda per quattro stagioni ed il blocco principale del gruppo è lo stesso che ho formato tanti anni.

Anche per loro sarà bello affrontarmi da avversario e per me sarà speciale perchè ho allenato entrambe le squadre, ma sarà bello per tutte e due le società ed i settori giovanili. Cercheremo di fare del nostro meglio sin dalle prime battute cercando sempre di valorizzare i nostri giovani".

Alessia Lombardi