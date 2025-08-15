Basket, successo nell’amichevole di Bologna. Pozzecco adesso ha un Thompson in più

Italia 84 Argentina 72

ITALIA: Spissu 12, Melli 4, Fontecchio 19, Thompson 3, Ricci 2, Spagnolo 18, Procida 6, Niang 2, Diouf 10, Rossato ne, Akele 8, Pajola. All. Pozzecco.

ARGENTINA: Caffaro 6, Marcos 4, Brussino 7, Corbalan 16, Vildoza 2, Bressan 8, Bocca 9, Fernandez 1, Vaulet 14, Trouet, Lugarini, Negrete 5. All. Prigioni.

Arbitri: Baldini, Dionisi, Marziali.

Note: parziali 25-19; 40-33; 67-51.

Ventuno anni dopo Atene 2004, è ancora Italia-Argentina. Ma stavolta vincono gli azzurri. Non c’è un oro olimpico da conquistare, ma quando ci sono queste due nazioni in campo, l’unico obiettivo è la vittoria. Ventuno anni fa, ad Atene, Gianmarco Pozzecco era in campo. Forse è per questo che il Poz viene accolto da un’ovazione.

L’Italia chiama: Bologna risponde perché il PalaDozza è pieno come un uovo. Non solo bolognesi, perché dalla regione si muovono in tanti.

L’azzurro Italia, anche se Macron sceglie una tonalità più scura (e accattivante), tira sempre. Ci si commuove quando sul maxischermo compare la sagoma di Marco Bonamico, azzurro per sempre, mentre l’Argentina, oro olimpico, riabbraccia Luis Scola e Carlos Delfino. Ecco, non è più la nazione dei fenomeni, ma sa farsi valere. C’è il debutto di Darius Thompson: l’algido play che giocherà a Valencia dovrà abituarsi in fretta al calore del Poz. Thompson fa canestro e conquista fallo?

Pozzecco entra in campo, lo bacia e l’abbraccia. Per farlo sentire uno di loro, dopo le ‘delusioni’ (diverse) Banchero e DiVincenzo, ecco la cura Poz.

L’Italia non è una squadra perfetta, ma è un gruppo vero, sorretto dall’entusiasmo contagioso pozzecchiano e dalla solidità dei leader, Melli e Fontecchio. Che con Pajola rappresentano un bel triumvirato. Sbaglia, l’Italia, ma i giocatori si cercano, si confortano, si consolano. Cercano un passaggio in più per il compagno, piuttosto che la gloria personale. L’approccio è quello giusto. In attesa che sbarchi Danilo Gallinari, che finalmente ha rotto il ghiaccio alla voce successi.