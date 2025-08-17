Basket Tempo di bilanci per la squadra che da quest’anno giocherà al palazzetto di Avenza. Benfatto riconfermato con i Legends

Squadra praticamente fatta in casa dei Legends in vista della prossima stagione che li vedrà al via nel campionato di divisione regionale 1. Dopo avere sistemato lo staff tecnico con Guglielmo Rossi e il suo vice Mirco Pedrini in panchina, i gialloviola hanno sistemato il roster dove ci sono tante conferme e qualche ritorno. Tra i riconfermati ci sono Michele Leonardi (ruolo play, classe 1991), Alessandro Benfatto (play, 1992), Lorenzo Diamanti (pivot, 1991), Nicola Tongiani (play, 2000), Andrea Fontanelli (ala, 1988), Jacopo Donati (pivot, 1992), Francesco Bordigoni (pivot, 2001), (ala, 1997), Gabriele Viola (guardia, 1999), Andrea Borghini (ala, 1992). Ritorna invece dopo un anno di assenza Michele Maiolini (ala, 2001). Rispetto allo scorso anno, al momento non risultano confermati Leonardo Olivi (guardia, 1998), Luca Falconi (guardia, 1991), Christian Canciello (ala-pivot, 1998), Giacomo Donini (play, 2005), Davide Ferla (guardia, 2004), Matteo Peselli (pivot, 1991) e Giacomo Viaggi (ala, 1997), mentre Michele Diamanti (guardia, 1988), dovrebbe essere del Cmc. La squadra inizierà la preparazione il 25 agosto ma la vera novità è che quest’anno i Legends, che dai risultati dello passata stagione risultano essere la squadra di punta del basket carrarese, non giocheranno alla Dogali che continua a restare inibita al pubblico, ma al palazzetto dello sport di Avenza ritornato agibile.

ma.mu.