Basket. Trofeo Lucchese in chiaroscuro per Le Mura

Un grande weekend di sport e di basket femminile quello che si è da poco concluso che ha visto al Palatagliate il 3° Trofeo Lucchese. Una competizione importante alla quale hanno partecipato Le Mura Spring padrone di casa, Firenze Academy, Jolly Livorno e Perugia. Sono scese in campo per prime le formazioni Under 17 con Le Mura Spring che ha perso 29-60 contro Livorno e si sono giocate la finale per il terzo e quarto posto. Non è andata meglio contro Perugia e alla fine con solo quattro punti di distacco si sono dovute accontentare del quarto posto, con Fireze Academy che ha battuto nei finale Jolly Livorno.

Per quanto riguarda le senior Le Mura Spring ha lottato fino all’ultimo secondo contro Firenze Accademy che alla fine si è aggiudicata la prima semifinale per 54-58, mentre Livorno ha schiacciato 94-54 Perugia. Le ragazze di coach Pistolesi si sono imposte nella finale per il terzo e quarto posto liquidando Perugia con un 64-51. La vittoria finale è andata a Jolly Livorno, che ha dilagato 70-24 contro Firenze Academy. Per Le Mura Spring arriva una bella vittoria contro umbre, protagoniste indiscusse dello scorso campionato. Adesso le biancorosse continueranno la preparazione in vista dell’inizio del torneo sabato 4 ottobre, quando affronteranno al Palatagliate Firenze Academy, che già in questa sfida ha dimostrato di essere un avversario temibile. Queste due gare sono sicuramente servite a coach Pistolesi per valutare il grado di preparazione. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo non spaventa Le Mura Spring.

Alessia Lombardi