Basket: Under 19, decolla la seconda fase. Il CmC di Suriano prosegue la corsa al titolo regionale

Un secondo e un settimo (e ultimo) posto. E’ il risultato delle due formazioni giovanili carraresi che hanno concluso la prima fase del campionato Under 19 regionale (ma nella stessa categoria ci sono anche i più importanti campionati di eccellenza e gold). Nel girone C il Cmc allenato da Lorenzo Suriano (nella foto) chiude a 20 punti (10 vittorie e 2 sconfitte, 834 punti realizzati, 630 subiti, differenza +204), l’Audax di Paolo Gallerini chiude a 2 punti (1 vittoria e 11 sconfitte, 502 punti realizzati e 778 subiti, differenza -276). La classifica al termine delle 14 giornate della prima fase: Ghezzano 22; CM Carrara 20; Valdera Capannoli 16; Pontremolese 12; Castelfranco di Sotto 10; Versilia 6; Audax Carrara 2.

La formula del campionato prevede che le squadre classificate ai primi 4 posti di ciascuno degli otto gironi, siano ammesse alla seconda fase per il titolo regionale (inizio 23 febbraio, termine 13 aprile), quattro gironi da 8 squadre, con formula all’italiana, con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase; mentre le rimanenti sono ammesse alla seconda fase per la Coppa Primavera (inizio 23 febbraio, termine 25 maggio) con un girone da 8 e tre da 7 squadre, gare di andata e ritorno, classifica azzerata, con le prime di ciascun girone che saranno ammesse alle final four della coppa Primavera.

ma.mu.