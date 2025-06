Batini e Cristino campionesse europee. Il Circolo Raggetti può ancora sorridere. Le due atlete hanno vinto la medaglia d’oro a squadre battendo la Francia. Le giovani Galli, Catarzi e Pontello convocate in azzurro

La stagione agonistica della scherma si è conclusa con i campionati europei che si sono disputati nei giorni scorsi a Genova. Il Circolo ‘Roberto Raggetti’ vi ha partecipato con due fiorettiste toscane - la trentaseienne pisana Martina Batini, plurimedagliata olimpica e iridata, e la ventiquattrenne Anna Cristino, torinese di nascita ma lucchese di residenza - che, pur tesserate per il Gruppo sportivo Carabinieri, si allenano ormai da anni al circolo fiorentino di via Corelli col tecnico di sala e maestro dello staff della Nazionale Alessandro Puccini, medaglia d’oro individuale ai Giochi di Atlanta 1996 e due volte campione mondiale a squadre (Lione 1990 e Atene 1994). Entrambe le azzurre si sono laureate campionesse continentali nella prova a squadre battendo in finale la Francia alla stoccata decisiva per 38-37; a livello individuale Batini ha vinto anche il bronzo mentre Cristino, al debutto nella rassegna continentale, si è piazzata nona.

Attività ancora aperta, invece, per alcuni giovani allievi della società biancorossa presieduta da Ferdinando Cigna. Caterina Galli, Federico Marchitelli e Ginevra Staiano parteciperanno infatti questo fine settimana alla Maratona under 14 di fioretto a Parigi nella quale scenderanno in pedana i più promettenti delle nuove leve. I tre atleti fiorentini avranno così modo di mettere un altro significativo tassello alla loro crescita dopo aver dimostrato nel corso dell’intera stagione di avere le carte in regola per puntare a traguardi importanti.

A inizio luglio, invece, la stessa Galli insieme a Neri Catarzi e Livia Pontello – fra gli artefici del successo firmato dal Raggetti, per il secondo anno di fila, nel tradizionale Trofeo del Granducato - sono stati convocati al campus federale Scherma Futura al quale sono stati ammessi i primi dieci giovani delle classifiche nazionali delle categorie ragazzi e allievi. Catarzi ed Emma Pontello, sorella di Livia, parteciperanno invece nel prossimo mese di settembre al Trofeo Coni.

f. m.