Beach soccer, gli azzurri di Del Duca e il recente titolo continentale Storia di uno sport in crescita anche a partire dal settore giovanile Il trofeo iridato resta l’ultimo grande obiettivo della Nazionale. I campioni delle sabbie. L’Italia, il poker europeo e la fame di Mondiale

C’è un piccolo universo del pallone, quello preso a calci, che in Italia sembra funzionare a meraviglia. Un’affermazione che può sembrare fantasiosa e a tratti utopica, eppure è così. Lontano dall’erba, dal rettangolo verde, dai grandi stadi e dalle polemiche, dai Mondiali da spettatori, c’è una Nazionale, Azzurra ovviamente, che vince, anzi stravince da diversi anni a livello europeo. E lo fa sulla sabbia. E udite udite, si tratta di dilettanti e non di professionisti, altra notizia eclatante se si considera il contesto nel quale va in scena l’agone calcistico nel nostro Paese. Eppure i ragazzi di Emiliano Del Duca poco più di un mese fa hanno scritto un’altra pagina di storia per il beach soccer italiano vincendo il secondo titolo continentale nelle ultime tre edizioni che rappresenta il poker con i sigilli nelle edizioni 2005, 2018, 2024 e appunto 2025.

Un successo quello contro la Spagna (8-5 il finale) arrivato a pochi mesi dall’uscita di scena ai Mondiali quando il Senegal ha fermato ai quarti di finale le velleità degli Azzurri. In poche settimane la Nazionale di Del Duca ha fatto tabula rasa e si è laureata campione, una vittoria dal sapore ancor più dolce perché arrivata a Viareggio, davanti al pubblico di casa. Il segreto del successo forse si nasconde tra i granelli di sabbia calpestati da Alessandro Remedi (tripletta in finale all’Europeo e in Azzurro insieme al fratello Luca, esordiente) e compagni. O forse è lì alla luce del sole ed è la ricetta più semplice ma forse più complicata da seguire in un Paese dove la pazienza sportiva non è mai stata tra le virtù: lavorare in maniera articolata sul settore giovanile. Perché anche se il bacino non è lo stesso del calcio sull’erba, questo non vuol dire che non serva un lavoro mirato, paziente e quotidiano su quelli che possono essere i campioni del domani o più semplicemente i protagonisti settimanali del movimento. Sì perché se inizialmente il Beach Soccer si era diffuso come il buen retiro degli ex calciatori, ora gode di una vita e di una linfa propria, di un settore florido per il quale parlano i numeri sciorinati poco sopra. Serve passione sì, come in ogni sport ma anche doti tecniche e atletiche se si vuole arrivare in alto oltre a considerare una serie di variabili come la temperatura e la superficie perché giocare sulla sabbia ovviamente non è come mettere gli scarpini e correre sul terreno tradizionale. Tema di grande importanza è poi quello della continuità: in panchina, dal 2018 (a parte una breve parentesi nel 2021) siede Emiliano Del Duca (foto sotto), classe ’73 da Terracina: prima di arrivare alla Nazionale proprio con la squadra della sua città ha vinto tutto quello che c’era da vincere con un club, scudetti, supercoppa, Coppa Italia. Al primo tentativo sulla panchina Azzurra centra l’Europeo, riportando il titolo in Italia a 13 anni dall’ultimo successo ma questa è solo la punta dell’iceberg perché in questi sette anni il percorso e il palmares parlano di una Nazionale sempre ai vertici, dalla finale Mondiale del 2019 all’oro ai Giochi del Mediterraneo nello stesso anno, un’altra finale Mondiale nel 2024. E proprio il titolo iridato ora rimane il grande obiettivo per questa Italia vincente che potrà anche difendere la corona europea ancora davanti al suo pubblico il prossimo anno visto che le Superfinal si svolgeranno ancora a Viareggio. Perché la sabbia non è mai stata così azzurra e lì il pallone non nostrano sa solo vincere.