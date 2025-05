Bel “salto” nella serie C maschile. Il Futura conquista la promozione

Albisola Pallavolo

Pallavolo Futura

(11-25 / 25-23 /14-25 / 20-25)

Albisola: Cavallo, Cerulli A., Damele, Falco, Fracchia, Impellizzeri, Longone, Marrocu, Olivieri, Serafini, libero Di Maggio. All. Arboscello

Pallavolo Futura: Adesso, Baldassini, Bandiera, Barsotti, Cutolo, Franceschini, Fregoso, Fuggetti, Iani, Lambruschi, Mangora, Panada, libero Steni e Senesi D. All. Senesi

Arbitro: Pagliero

ALBISOLA SUPERIORE – Ventesima vittoria per il Futura che conclude il campionato con un ottimo secondo posto in coabitazione con il Cogovalle e che vede la Normac raggiungere la B2 dopo una lunga e continua supremazia. Rimane un pizzico di rammarico per le due sconfitte iniziali contro due squadre di bassa classifica che alla fine si sono rivelate fatali. Tornando alla cronaca la Virtus si dimostra avversario tutt’altro che demotivato dalla retrocessione, disputando un buon primo set. Dopo aver pareggiato nel secondo le ospiti prendono il largo.

Risultati di Serie C femminile: S.Sabina-Campomorone 1-3, Cogovale-Albisola 3-0, Normac-Sanremo 3-0, Albaro-Lavagna 3-0, Wonder Normac-Villa Levi 0-3, Tigullio-Volare Volley 3-0. Classifica: Normac 65, Cogovalle e Futura 62, Villa Levi 52, Volare 44, Tigullio 36, Sanremo 35, Campomorone 34, S. Sabina 33, Albaro 31, Wonder Normac 30, Sestri e Lavagna 23, Albisola 13.

Ilaria Gallione