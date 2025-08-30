Belig sul tetto del mondo. Doppia impresa a Bangkok

Axel Belig non finisce più di sorprendere. Il trentunenne nuotatore fiesolano affetto da sindrome di down, portacolori della Rari Nantes Florentia, ha compiuto un’altra delle sue straordinarie imprese: ai campionati mondiali paraswimming di Bangkok si è laureato infatti campione iridato nei 100 e nei 200 farfalla andando poi a incrementare il bottino personale con altre tre medaglie d’argento (4x50 e 4x100 stile libero, 4x200 mista) e due di bronzo nelle staffette (4x50 mista, 4x50 mista uomini e donne), contribuendo così da protagonista al successo corale della squadra.

Risultato, questo, che assume un valore ancora più speciale perché firmato da un atleta eclettico capace di trasformare ogni gara in un palcoscenico di emozioni e orgoglio, diventando esempio autentico di sport senza barriere. D’altra parte sono anni ormai che Axel, di madre italiana e padre franco-americano, e con la doppia nazionalità (italiana e francese), scrive pagine indelebili di sport, sempre ai vertici in tutte le specialità nelle quali gareggia; nello giugno mese di giugno aveva dominato anche ai campionati d’Oltralpe mettendosi al collo altre quattro medaglie di prestigio: due ori, un argento e un bronzo.

Nel suo ricco palmarès figurano pure il record mondiale dei 100 farfalla stabilito nel 2021 col tempo di 1:13.7 e tuttora imbattuto, e il primato europeo dei 200 farfalla: imprese che si sommano a quasi cento titoli complessivi conquistati nel corso della sua sorprendente e inesauribile carriera.

Dietro a ogni vittoria c’è il lavoro di una squadra speciale che lo assiste quotidianamente. Allenato dalla mamma Camilla nella piscina Nannini di Bellariva, Axel cresce e continua a fiorire nella sua storica società, la Rari Nantes Florentia, supportato dai tecnici Elisa Paludi e Luca Pagliazzi: un team che rappresenta non solo eccellenza sportiva ma anche un modello di inclusione e integrazione: valori profondamente radicati nella tradizione gigliata.

Con questo doppio trionfo mondiale, arricchito da ben sette medaglie complessive, Axel Belig aggiunge un nuovo capitolo a una carriera luminosa e conferma la Rari Nantes Florentia come una delle realtà più vive e significative del panorama internazionale.

