Chi è Benedetta Pilato: dall’argento mondiale a 14 anni alla lite con Di Francisca, fino al caso Singapore

Roma, 29 agosto 2025 – Nelle ultime ore si è particolarmente discusso della vicenda che ha riguardato le due giovani nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Un filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza dell’aeroporto di Singapore avrebbe colto dentro un negozio in flagrante Tarantino mentre inseriva nella borsa di Pilato della merce. Quest’ultima ci ha tenuto da subito a sottolineare, tramite un post su Instagram, di non avere “mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati” e di avere invece tratto “grandi insegnamenti sul valore delle persone che mi circondano”. Pilato è una delle stelle del nuoto azzurro e si era concessa una vacanza a Bali con alcune colleghe, tra cui Tarantino, al termine dei Mondiali di Singapore chiusi con una medaglia di bronzo nei 50 m rana, il suo stile prediletto.

Carriera precoce

Nata a Taranto il 18 gennaio 2005, Benedetta Pilato è uno dei talenti più luminosi del nuoto italiano. Già all’età di 14 anni aveva dimostrato a tutti la sua forza vincendo una medaglia d’argento nella specialità dei 50 m ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud. A 15 anni era arrivata invece la prima qualificazione olimpica, condita dal primato italiano, grazie alla quale era diventata la prima nuotatrice pugliese a partecipare alla rassegna a cinque cerchi. Pilato è tuttora detentrice del record italiano sia nella specialità dei 50 m rana (29"30) sia in quella dei 100 m rana (1'05"44).

Lo scontro con Di Francisca

Il più grande risultato ottenuto alle Olimpiadi da Benedetta Pilato consiste per ora nel quarto posto ottenuto nella finale dei 100 m rana a Parigi 2024. Un piazzamento che non prevedeva alcuna medaglia ma che era stato preso con grande entusiasmo dalla giovane nuotatrice: “E’ il giorno più bello della mia vita” aveva dichiarato. Non erano mancate, tuttavia, le critiche alla reazione gioisa dell’azzurra, su tutte quelle dell’ex campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca che alla Rai aveva apostrofato la giovane: “Assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco”. Non era mancata all’appello la risposta di Pilato: “Sono rimasta scioccata che da parte sua la polemica sia continuata anche dopo le Olimpiadi”.

Il mondiale 2025 e le accuse di furto

Benedetta Pilato, ora 20enne, ha concluso i mondiali di Singapore con un bel terzo posto e una medaglia di bronzo al collo nella 50 m rana. Si tratta del quinto podio consecutivo ai campionati mondiali, che le ha dato modo di proseguire una striscia iniziata ben 6 anni fa. Nei giorni successivi, poi, la strana vicenda che l’ha vista protagonista e per la quale è stata accusata di furto insieme alla collega Tarantino.