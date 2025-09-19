Berrettini, rientro amaro

Non è finito il periodo buio di Matteo Berettini. Tornato in campo dopo 80 giorni di pausa per sistemare il proprio fisico, il romano ha perso all’esordio dell’Atp 250 di Hangzhou contro il ripescato Dalibor Svrcina, n. 99 al mondo. Il tennista ceco ha imposto un doppio 6-3 al capitolino in un’ora e 25 minuti per il 22enne e se è vero che Il capitolino proseguirà il suo tour asiatico con l’Atp 500 di Tokyo e poi il con il Masters 1000 di Shangai, dall’altra parte la prestazione di ieri accende parecchi dubbi sul suo stato di forma, tanto da renderlo irriconoscibile.

Altra musica quando si parla di Giulio Zeppieri che, dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto il match di primo turno del tabellone principale di questo torneo eliminando Sun Fajing (6-2 6-3) e agli ottavi sfiderà lo statunitense Learner Tien, numero 54 al mondo. A Hangzhou oggi scenderà in campo anche Matteo Arnaldi contro il francese Arthur Cazaux.

Lo swing asiatico di Lorenzo Musetti inizia, invece, domani a Chengdu (Cina) in un altro Apt 250 dove il carrarino cerca gli ultimi punti per qualificarsi alle Atp Finals di Torino. Sempre da questa parte della Cina, ieri, Lorenzo Sonego, testa di serie numero otto, ha sconfitto in rimonta l’argentino Juan Manuel Cerundolo col risultato di 4-6 6-3 6-1 in due ore e undici minuti di gara e al prossimo turno affronterà Marcos Giron. In questo torneo oggi farà il suo esordio Luciano Darderi contro il cileno Alejandro Tabilo.

Nella Billie Jean King Cup, che si sta disputando a Shenzen (Cina) è la Gran Bretagna l’ultima semifinalista di questa competizione. Le britanniche affronteranno domani gli Usa, mentre le azzurre oggi troveranno l’Ucraina. L’Italia insegue il sogno di una storica doppietta in Billie Jean King Cup. Dopo il trionfo del 2024, il team del capitano Tathiana Garbin ha iniziato il suo percorso a Shenzhen con il piede giusto, superando la Cina nel match d’esordio grazie a due vittorie al cardiopalma firmate Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. I precedenti contro l’Ucraina sorridono alla nostra nazionale, con due vittorie nel primo turno del World Group dell’allora Fed Cup (2010 e 2012). Quella di oggi, però, resta una sfida insidiosa, contro una squadra solida che può contare sull’esperienza e il talento di giocatrici come l’ex top 10 Elina Svitolina. due volte campionessa degli Internazionali BNL d’Italia, e della classe 2002 Marta Kostyuk. L’incontro prenderà il via alle ore 11 e sarà trasmesso in diretta su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), SuperTennis Plus e SupertenniX.