Biagioni dal Tau al Pavia

Il difensore Biagioni verso Pavia. L’attaccante Bongiorni al Camaiore che sembra aver fatto la…spesa ad Altopascio, dopo gli ingaggi degli ex Tau Bartelloni (centrocampista giovane di talento) e il portiere Di Biagio. Con l’attaccante ex Ghiviborgo sono tre i giocatori che passano dal team altopascese a quello versiliese. Porte girevoli in qusto periodo al Tau. E’ la metafora che potremmo utilizzare per la quadra del presidente Semplicioni che milita in serie D, ma che probabilmente è comune anche ad altre società, visto che siamo in tempo di calciomercato.

Biagioni, nonostante le sirene della C, andrà in riva al Ticino, nel Nazionale Dilettanti, in una compagine, quella longobarda e lombarda, assai blasonata. Dopo Rinaldini, (Forlì), Motti, (Ravenna), Andolfi (Pontedera) e probabilmente Atzeni al Carpi, le partenze di Biagioni e Bongiorni costituirebbe la prova del voltare pagina rispetto allo scorso campionato. Programmi ridimensionati, anche se sono arrivati Carcani e Nottoli. E’ amaranto anche Viano, centrocampista, classe 2004. Come anticipato nei giorni scorsi. Proviene dal Chisola, squadra torinese che ha disputato il campionato di serie D girone A in questa stagione, da poco terminata. Rimangono Meucci, l’altro Carcani e Lombardo. Da definire le posizioni di Bruzzo e Zanon. Il direttore sportivo Maneschi è al lavoro per consegnare a mister Maraia una squadra comunque competitiva, giovane. Il raduno è previsto per il giorno 28 luglio. Per quella data il ds vorrà presentare all’ex tecnico di Pontedera e Lucchese l’organico quasi completo. Saranno inoltre travasati in prima squadra diversi ragazzi della cantera. Previste ovviamente diverse amichevoli. Il 24 agosto l’esordio in competizioni ufficiali, con la Coppa Italia. Secondo turno eventuale il 31 e il 7 settembre si parte con il campionato. Vedremo in quale girone.

Ma.Ste.