Biancorossi in ritiro in Argentina: amichevole con il River Plate in programma

Comincia a delinearsi il programma per la prossima stagione dei biancorossi. La squadra del presidente Faroni preparerà il prossimo campionato in Argentina, nel Centro tecnico dell’Afa (Asociación del Fútbol Argentino), per intenderci l’equivalente del nostro Centro tecnico di Coverciano della Figc, ritiro della Nazionale. La squadra si preparerà al Predio Deportivo Lionel Messi, che si trova a Ezeiza, non lontano da Buenos Aires (dista 38 km). Il centro è il cuore pulsante del calcio argentino. La partenza dei biancorossi guidati da Vincenzo Cangelosi è fissata per il 13 luglio. Il via al lavoro a partire dal 14 luglio. La squadra si fermerà per due settimane.

Durante la permanenza in Argentina, Faroni vorrebbe organizzare un test di lusso. La società biancorossa, infatti, lavorerà per un’amichevole con il River Plate: un’idea ambiziosa da realizzare per gli impegni della squadra argentina che prima sarà impegnata nel Mondiale per club in programma dal 15 giugno al 13 luglio, poi a metà luglio riprenderà anche il campionato. Le possibilità ci sono ma non sarà facilissimo. Per questo il presidente Faroni è al lavoro per trovare anche soluzioni alternative, comunque prestigiose per il periodo che i biancorossi trascorreranno nel ritiro argentino. Sono in programma almeno due partite amichevoli nelle due settimane di permanenza.

Intanto i giocatori continuano a lavorare a Pian di Massiano. Ci sono ancora due settimane di allenamenti, fino alla fine del mese. Poi lo stop fino al 10 di luglio.