Biathlon. Giacomel, prima gioia. Fine del digiuno azzurro

Quattro anni son troppi senza una vittoria nel biathlon azzurro maschile. E ieri ci ha pensato Tommaso Giacomel: primo successo in carriera alla mass start di Ruhpolding, in Germania. Una vittoria che per l’Italia maschile mancava dal 2021 (Lukas Hofer). Nessun errore al tiro per il trentino e il tempo di 36’21″8 con un margine di 6″3 su Lægreid (1-0-0-0) e 11″4 su Bø (1-0-0-1).