Vuelta, bici rubate al team della maglia rossa Vingegaard. La polizia indaga

Torino, 25 agosto 2025 – Diciotto biciclette di marca Ceevelo rubate, dal valore totale di circa 250mila euro. Questo ciò che è capitato al team ciclistico Visma-Lease a Bike mentre sta partecipando all’edizione 2025 della Vuelta, alla vigilia della terza tappa con partenza a San Maurizio Canavese (To). Stando alle fonti, il furto del materiale sarebbe avvenuto direttamente dal furgone della squadra coinvolta nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto. Del Team Visma fa parte anche Jonas Vingegaard, che con la vittoria della seconda tappa a Limone Piemonte (CN) si è momentaneamente aggiudicato la Maglia Rossa.

La vicenda

A denunciare il furto delle biciclette è stato lo stesso team della Maglia Rossa con un post su X. “Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici – si legge tra le righe – è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente”. L’operazione illecita è avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 agosto nei pressi del Novotel di corso Giulio Cesare a Torino, dove l’equipaggio del team risiedeva, e non a San Maurizio Canavese come inizialmente si pensava. Tre delle diciotto biciclette sottratte sono state ritrovate in un campo nelle vicinanze della struttura.