Biella Rugby vince 48-28: Cavalieri Union retrocessi in Serie A girone 2

BIELLA RUGBY: Gilligan; Morel, Foglio Bonda (61’ Ventresca), Grosso, Nastaro (49’ Travaglini); Price, Loro (65’ Besso); Vezzoli (cap.), Perez Caffe (65’ Protto), B. Ledesma; F. Righi (49’ M. Righi), De Biaggio; Lipera (57’ Vaglio), Casirgahi (70’ Scatigna), De Lise (57’ Vecchia). All. Alberto Benettin

CAVALIERI UNION: Puglia (cap.); Guidoreni, Pacini, Nistri (60’ Marzucchi), Castellana (51’ Fondi); Magni, Renzoni (60’ Bencini); Facchini, Righini; Dalla Porta (65’ Conigli); Ciampolini, Casciello (57’ Madregan); Sassi (72’ Giangioni), Di Leo (45’ Calizzano), Rudalli (45’ Sansone). All. Alberto Chiesa

Arb.: Lorenzo Negro (Como) AA1 Marco Chiappa (Bergamo), AA2 Andrea Pretoriani (Bergamo)

Marcatori: p.t. 4’ m. Morel tr Price (7-0), 7’ m. Guidoreni tr. Puglia (7-7), 10 c.p. Price (10-7), 14’ c.p. Price (13-7), 27’ m. Morel tr. Price (20-7), 29’ m. Casiraghi tr. Price (27-7), 32’ m. Renzoni tr. Puglia (27-14), 40’ m. Righini tr. Puglia (27- 21); s.t. 8’ m. Nistri tr. Puglia (27-28), 14’ m. Morel tr. Price (34-28), 20’ m. Price tr. Price (41-28), 30’ m. Ventresca tr. Price (48-28)

Una sconfitta sul campo della seconda forza del girone 1: la prestazione c’è stata, ma il punto conquistato non basta per scavalcare l’Avezzano. E con la sconfitta contro Biella, maturata nell’ultima giornata del campionato di Serie A 2024/25, i Cavalieri Union sono ufficialmente retrocessi: rimarranno comunque in A, ma (salvo eventuali ripescaggi) ripartiranno dal girone 2 e non dal girone "di merito". A nulla è valsa la sconfitta dell’Avezzano, terzultimo, contro il Verona: i biellesi hanno infatti vinto per 48-28 fra le mura amiche e pur se gli uomini di Alberto Chiesa sono saliti a quota 32 punti nella classifica del torneo, non sono riusciti a strappare agli abruzzesi (a quota 34) l’ottavo posto che garantire la permanenza nel raggruppamento delle "elette". Nell’ultimo match del campionato di Serie A andato in archivio ieri, i biellesi sono partiti con una meta e fatto salvo il pari momentaneo raggiunto con una meta di Guidoreni trasformata da Puglia, sono sempre rimasti avanti. "Ci sono mancati punti importanti nel corso della stagione, che non avremmo rubato – ha commentato Chiesa - Biella è più forte di noi, però abbiamo creato e sbagliato tanto. Questo campionato ci ha spiegato dove dobbiamo crescere. Il Montano? Ci auguriamo di riaverlo al più presto". Anche il direttore sportivo Francesco Fusi, nel complimentarsi con i ragazzi, ha ribadito la bontà del progetto tecnico e ribadito l’importanza di riaavere a disposizione il terreno di gioco. "A livello progettuale non cambia nulla, sia dalle giovanili che dalla "cadetta" continuano ad arrivare riscontri positivi – ha detto - resteremo comunque in Serie A, anche se nel girone 2, ed andremo avanti".

Giovanni Fiorentino