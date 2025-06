Bilancio. UBS Foligno basket tira le somme. Stagione con numeri importanti

L’UBS Foligno Basket ha chiuso la stagione con una festa nel parco degli impianti sportivi di Bevagna dove proprio in questi giorni la società sta tenendo i Summer Camp per ragazzi e ragazze registrando un vero boom di iscrizioni. Oltre trecento persone, bambini, ragazzi, famiglie, hanno risposto all’invito a vivere insieme, una giornata di gioco e divertimento che ha coinvolto il minibasket, le formazioni giovanili, maschili e femminili, genitori e amici fino alla cena finale. Ma dire chiusura significa anche dire tempo di bilanci. E nonostante qualche piccola delusione venuta dai play off, c’è soddisfazione nelle file di UBS. Gli oltre 350 tesserati non sono solo prima squadra.

"Va in archivio una stagione bella e dai numeri importanti - commenta il presidente UBS Andrea Sansone -. E vogliamo ricordare con un pizzico di orgoglio la lunga e entusiasmante strada percorsa".

Basta infatti guardare i numeri per comprendere lo stato di salute di una società che ha all’attivo 226 gare ufficiali svolte dal solo settore giovanile oltre a quelle del minibasket. Che conta 10 gruppi giovanili, 8 nel minibasket, 2 le squadre giovanili d’eccellenza, 2 Gold e 2 Elite, 5 le squadre impegnate nei vari tornei regionali e interregionali. Più che florido anche il settore femminile dove giocano 70 bambine.

Quanto ai risultati, due i campionati giovanili vinti - Under 17 Gold maschile e Under 13 femminile - e una prima squadra che dopo il terzo posto raggiunto in regular season "ha giocato i play off davanti a un pubblico che non si vedeva da tempo".

Nutritissimo poi lo staff tecnico, quindici gli allenatori-istruttori che lavorano nelle cinque palestre gestite da UBS, tra cui il Palasport di Bevagna, rinnovato di recente dalla società e che da fine anno sarà dotato anche di tribune omologate per il pubblico.

Altro fiore all’occhiello di una stagione positiva, l’importante progetto che ha visto unirsi in una sola squadra Under 17 UBS, Giromondo Spoleto e la Virtus Assisi, superando competizioni e campanilismi.