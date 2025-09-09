Bisogna avere Fede. Ursino dice ancora Berna: "Può tornare al suo top. Lo vedo bene con Orsolini»

Dalla parte di Bernardeschi, troverete sempre Beppe Ursino. Uno che - per capirci - affidò la prima panchina a un certo Gian Piero Gasperini. Uno che lanciò talenti come Florenzi, Palladino, Nocerino, Mirante: eccetera, eccetera, eccetera.

Ursino è stato il primo a crederci quando Federico era giusto l’embrione di un giocatore vero. "Lo scoprii a Ferragosto del 2013, mentre guardavo un reality alla tv (‘Calciatori – Giovani speranze su Mtv, ndr) – racconta l’ex storico direttore sportivo del Crotone –. C’era questo giovanotto della Primavera della Fiorentina che prendeva la palla e tirava in porta: una, due, tre, quattro volte. Mi voltai verso mio figlio e gli dissi: ‘Abbiamo trovato l’esterno che cercavamo’. Chiamai prima l’allenatore Drago e poi il presidente Vrenna. Il giorno dopo Federico era già da noi per allenarsi".

Ursino, quanto può dare ancora Bernardeschi al Bologna?

"Tanto, tantissimo. Conosco bene Federico, è un ragazzo molto intelligente. Se ha scelto di tornare in Italia, lo ha fatto solo per fare un grande campionato. Non è uno che viene a fare brutte figure. Senza motivazioni serie, sarebbe rimasto dov’era".

E invece cosa lo ha spinto?

"Il suo pallino è sicuramente la Nazionale".

Dove, però, c’è già Orsolini: concorrenza nella concorrenza, la loro.

"Intanto dico una cosa: per me Orso può addirittura fare meglio dell’anno scorso. E’ determinante e consapevole della sua forza. Lui e Federico possono giocare serenamente insieme. Sono due mancini e, per me, i mancini hanno qualcosa in più, sono sempre i giocatori più forti. Berna può agire in qualsiasi dei tre ruoli dietro la punta. E poi guardate le squadre di Gasperini: sono sempre piene di calciatori dal piede sinistro, specie sulla trequarti".

Aperta parentesi: il suo Gasp ha fatto bene ad andare a Roma?

"Scelta giustissima. A Bergamo aveva dato tutto e poi penso che sia il tecnico ideale per esaltare una piazza come quella giallorossa".

Tornando a Bernardeschi, in tanti pensano che scrollarsi di dosso tre anni in America possa essere difficile a 31 anni. In più, ci si è messo pure un infortunio a complicare le cose.

"No, no. Dategli un mese e mezzo di allenamenti veri con un allenatore bravo come Italiano e recupera una condizione top".

A proposito, le piace il Bologna di Italiano?

"Tantissimo. Lui è il tipo di tecnico che amo: le sue squadre giocano bene, sono aggressive. Basta guardare l’ultima gara vinta contro il Como, un avversario difficilissimo da affrontare: eppure Italiano con l’intensità e la velocità ha portato a casa la partita".

Lei, invece, ha mai provato a portarlo al Crotone?

"Non ho potuto, perché l’ho conosciuto quand’era allo Spezia: era già decollato, si vedeva che era pronto per le grandi squadre".

Bilancio del mercato rossoblù?

"Il bilancio è che il mio amico Sartori non sbaglia mai".

C’è un rossoblù che la stuzzica?

"Sulemana può essere una sorpresa, mi piace molto come profilo. Peccato per questo infortunio. Poi c’è anche Fabbian che conosco dai tempi della Reggina, dove fece benissimo: è uno poco appariscente, ma si sente molto il suo peso nell’economia della squadra".

Che campionato dobbiamo aspettarci, tra lotta scudetto e corsa all’Europa?

"Per il titolo, vedo cinque squadre che lotteranno fino alla fine: Napoli e Inter, certo, ma anche Juventus, Milan e Roma. Queste faranno un campionato a parte. Ma subido dietro, ci metto il Bologna. Non ho dubbi".